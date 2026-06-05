Garlasco, Marco Poggi stasera a Quarto Grado: “Si è giocato sulla morte di Chiara”

Ripercorrerà le vicende che hanno portato prima alla condanna di Alberto Stasi e poi all’inchiesta su Andrea Sempio, tra i suoi migliori amici

Marco Poggi, fratello di Chiara uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, sarà intervistato oggi, venerdì 5 giugno alle ore 21.30, su Retequattro nella trasmissione Quarto Grado. E’ la prima volta in assoluto che Poggi comparirà davanti alle telecamere dopo il delitto di 19 anni fa. L’intervista, condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, ripercorrerà le vicende che hanno portato prima alla condanna di Alberto Stasi e poi all’inchiesta su Andrea Sempio, tra i migliori amici di Marco Poggi. Tra gli ospiti della serata anche Roberta Bruzzone, Carmelo Abbate, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Gianluca Zanella e Massimo Picozzi.

ANTICIPAZIONE INTERVISTA ESCLUSIVA MARCO POGGI



Dopo 19 anni il fratello di Chiara Poggi rompe il silenzio a #Quartogrado.



L'intervista integrale nella puntata di domani, in prima serata su Rete4 pic.twitter.com/gQOFAWtqZA — Quarto Grado (@QuartoGrado) June 4, 2026

Marco Poggi: “Si è giocato sulla morte di Chiara”

“Ho sempre cercato di stare in una bolla, in quest’anno si è sentito di tutto. Si è giocato per un anno sulla morte, sulla vita di Chiara. Chi indagava poteva benissimo smorzare alcune piste. Le cose che mi hanno ferito di più sono quelle che riguardano Chiara e il voler rovinare un po’il suo ricordo”. Lo dice Marco Poggi, fratello della giovane uccisa a Garlasco nel 2007, in un’intervista che andrà in onda questa sera a ‘Quarto Grado’, su Rete4. Si tratta della prima intervista, anticipata sui social della trasmissione, a Marco Poggi in questi 19 anni.