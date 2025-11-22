Famiglia nel bosco a Chieti, Nordio: “Strappare loro i bambini è atto doloroso, faremo accertamenti”

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, annuncia che saranno fatti accertamenti sul caso dei tre bambini allontanati dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila dalla casa in cui vivevano con i genitori, isolata nel bosco di Palmoli (Chieti) senza acqua, elettricità e servizi igienici. “In questo momento è prematuro fare qualsiasi considerazione procedurale. Certo, faremo degli accertamenti profondi“, ha detto il Guardasigilli a Stresa all’evento ‘Fondazione Iniziativa Europa’ rispondendo a una domanda sul provvedimento nei confronti della coppia di genitori anglo-australiani, contro cui i due hanno annunciato, tramite il loro legale, che faranno ricorso. “Bisogna vedere se” vivere allo stato di natura “compromette o meno l’educazione dei bambini, però penso che i genitori siano i primi a essere consapevoli dei loro doveri. In questo caso faremo degli accertamenti. Strappare un bambino a una famiglia è un atto estremamente doloroso, quindi bisognerà approfondire“, ha aggiunto.

Lega Abruzzo presenta petizione per far tornare i bimbi dai genitori

Intanto la Lega Abruzzo ha lanciato una raccolta firme affinché i bambini possano tornare a vivere con i propri genitori. I piccoli sono stati affidati a una casa famiglia di Vasto (Chieti). “Nei prossimi giorni saremo nelle principali piazze abruzzesi con i gazebo perché il provvedimento del Tribunale dei Minorenni va rivisto“, ha detto il coordinatore regionale del Carroccio, Vincenzo D’Incecco. “Quella famiglia non va smembrata, ma tutelata. I bambini hanno il diritto di stare con la mamma e il papà, che hanno sempre garantito loro amore, cura e anche istruzione. – ha concluso – Vogliamo che torni a prevalere il buon senso. Siamo al fianco dei genitori di Palmoli e dei loro figli per difendere un principio fondamentale: la libertà di ogni genitore di educare i propri bambini con amore e responsabilità”.