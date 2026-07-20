Vannacci posta video AI, in anfiteatro romano 'ordina' morte Schlein e Conte

Ambientato in un’anfiteatro dell’antica Roma, il video realizzato con l’intelligenza artificiale, e condiviso sui canali social di Roberto Vannacci, mostra il fondatore di Futuro Nazionale vestito da condottiero romano, seduto accanto a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, anch’essi in abiti d’epoca. Nell’arena, legati, vi sono la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, il leader del M5S Giuseppe Conte, l’ex premier Romano Prodi e l’ex presidente della Camera Laura Boldrini. Il pubblico ne chiede l’esecuzione. La moglie di Vannacci, Camelia, mostra il dito medio mentre il generale si alza e, abbassando il pollice, ne ordina la morte “con la falce e il martello, la stessa falce e martello che non hanno mai usato”. Entra allora nell’arena il ‘gladiatore’ Giuseppe Barboni, l’imprenditore vicino a Futuro Nazionale noto alle cronache per il pestaggio di un immigrato a San Benedetto del Tronto.

Il video si chiude sui volti inorriditi dell’ex presidente della Bce Mario Draghi, dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza e dell’ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin, seduti in tribuna. Il filmato è stato condiviso sui canali ufficiali di Roberto Vannacci.