Gran Bretagna, Starmer lascia Downing Street: "Il mio lavoro è finito"

Keir Starmer ha lasciato Downing Street e ha tenuto il suo ultimo discorso da premier britannico prima di passare il testimone al nuovo leader laburista Andy Burnham, che poi riceve nella giornata di lunedì l’incarico da Re Carlo. “Il mio lavoro è finito”, ha detto davanti alla residenza del capo di governo del Regno Unito a Londra, prima di recarsi dal sovrano a Buckingham Palace per rassegnare ufficialmente le sue dimissioni da primo ministro. Il partito laburista “da una sconfitta storica nel 2019, ha ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali del 2024, da allora, è stato il privilegio della mia vita servire voi e questo grande Paese come Primo Ministro, e sono fiducioso che il Regno Unito sia ora più forte e più giusto di quanto non lo fosse due anni fa”, ha proseguito l’esponente Labour che alla fine dell’intervento ha abbracciato la moglie la moglie Victoria.