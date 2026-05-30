Genova, uccide un senzatetto in un parco e lo trascina in strada: fermato un 43enne

Omicidio in pieno giorno a Genova, all’interno di Valletta Di Negro: un uomo senza fissa dimora di 49 anni è morto dopo essere stato colpito alla testa e al tronco da un 43enne, che lo ha poi trascinato esanime fino alla strada. A vedere la scena è stata una ragazza che ha avvertito il 112. Sul posto i carabinieri del Radiomobile che hanno bloccato il presunto autore, risultato essere originario del Senegal, e lo hanno portato in stato di fermo in caserma.

Silvia Salis: “Responsabilità e più cura per fragilità estreme”

L’amministrazione comunale sta seguendo con grande attenzione gli sviluppi della tragica aggressione avvenuta questa mattina a Villetta Di Negro a Genova. “In questi momenti il mio pensiero va alla vittima e il mio ringraziamento va alle forze dell’ordine che, grazie al loro immediato intervento, hanno individuato e fermato subito il presunto responsabile e stanno ricostruendo la dinamica di una vicenda che ci colpisce profondamente”, dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis, in merito all’omicidio avvenuto questa mattina all’interno del parco cittadino. “Quando una persona muore in condizioni così drammatiche, a maggior ragione se si tratta di qualcuno che vive ai margini, non possiamo limitarci allo sgomento – aggiunge la sindaca – ma dobbiamo sentire la responsabilità di guardare con ancora maggiore attenzione e cura dove spesso la città non guarda: verso gli ultimi, verso chi vive in strada, verso chi attraversa fragilità estreme”.