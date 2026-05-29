Ebola, dottoressa di Msf ricoverata allo Spallanzani: è stabile. Meloni scrive ai vertici Ue

È “stabile” e non ha sintomi la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata in Italia dopo essere entrata in contatto con un caso sospetto di Ebola nell’Ituri, l’area della Repubblica Democratica del Congo colpita da una grave epidemia. A quanto apprende LaPresse dall’ospedale Spallanzani di Roma, la dottoressa è arrivata nella notte tra giovedì e venerdì nella struttura capitolina per il periodo di quarantena e sorveglianza attiva. La situazione è stabile e non ci sono evoluzioni, rassicurano.

Meloni scrive a vertici Ue: “Serve coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere”

Intanto Giorgia Meloni ha inviato una lettera ai vertici dell’Unione europea: il presidente di turno dell’Ue Nikos Christodoulides, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “L’obiettivo è sollecitare, nel rispetto delle prerogative nazionali in materia di tutela della salute, un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite”, si legge in una nota di Palazzo Chigi.

“L’Italia ritiene che la situazione epidemiologica nell’Africa centrale collegata al recente focolaio di virus Ebola Bundibugyo (Bvd) nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda richieda la massima attenzione“. La premier “ha proposto l’inserimento del tema della gestione delle frontiere all’ordine del giorno del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2026. In vista di questo appuntamento, il governo italiano ha chiesto di anticipare il coordinamento in oggetto in una videoconferenza dei ministri della Salute già la prossima settimana e nel Consiglio Epsco del 16 giugno per definire le priorità operative”.

Chigi: “L’Italia invierà a Kinshasa esperti dello Spallanzani”

Chigi, inoltre, fa sapere che “già questo fine settimana, grazie al lavoro della Farnesina, del ministero della Salute, della Protezione Civile e dell’Aise, l’Italia invierà a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, una squadra di esperti dell’Istituto Spallanzani, per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali, e rafforzare la sorveglianza epidemiologica”. “A livello nazionale il ministero della Salute, in raccordo con la Protezione Civile, ha emanato circolari per attivare una sorveglianza sanitaria mirata e protocolli di vigilanza per i viaggiatori in rientro dalle regioni colpite”.

Commissione Ue: “Non abbiamo ancora ricevuto la lettera di Meloni”

La Commissione Ue, tuttavia, ha comunicato di non aver ancora ricevuto la lettera della presidente del Consiglio. “Siamo a conoscenza della lettera di Giorgia Meloni, ma non ci è ancora arrivata“, ha affermato la portavoce della Commissione europea per la Salute Eva Hrcinova nel briefing quotidiano con la stampa. “Appena avrò informazioni sull’arrivo della lettera, vi faremo sapere e terremo aggiornati”.