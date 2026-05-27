Roma, scontro tra un’auto e uno scooter: muore motociclista di 52 anni

Incidente stradale mortale nel primo pomeriggio di oggi a Roma. L’impatto è avvenuto nella zona di Porta Portese, in via Ettore Rolli, all’intersezione con Via Panfilo Castaldi: intorno alle 14 una Toyota Yaris, guidata da una 32enne, si è scontrata con un motociclo KTM 690 enduro, il cui conducente di 52 anni è deceduto nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario.

I resti dello scooter su cui viaggiava il 52enne rimasto ucciso a Roma. (Foto: Marco Coluzzi/LaPresse)

La conducente dell’automobile è stata invece condotta all’ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Sono in fase di svolgimento le indagini da parte del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.