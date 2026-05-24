Incendio a Settimo Milanese, in fiamme un autodemolitore

Intorno alle 2 di domenica notte, un violento incendio è scoppiato all’interno di un autodemolitore, la Autodemolizioni e Adige srl, nel comune di Settimo Milanese. Le fiamme hanno coinvolto i numerosi veicoli che erano sistemati nel capannone in attesa di essere demoliti.

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Milano hanno lavorato fino alle 6.30 di stamane in uno scenario definito dai soccorritori “complesso e difficile da gestire”, vista la presenza di focolai sia all’interno sia all’esterno dell’autodemolitore. Sul posto ci sono ancora una decina di mezzi impegnati nell’opera di bonifica e di verifica della stabilità della struttura. Non si registrano persone coinvolte poiché al momento dello scoppio dell’incendio l’azienda era chiusa. Difficile stabilire le cause finché i soccorritori non termineranno tutte le attività. Sul posto presenti anche i carabinieri.