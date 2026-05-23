Strage Capaci: la deposizione della corona d'alloro presso la Stele

Sono iniziate con la deposizione di una corona d’alloro presso la Stele di Capaci, il monumento ai caduti posto sull’autostrada A29, nel tratto compreso tra l’aeroporto di Palermo e la città, devastato il 23 maggio 1992 da circa 500 Kg di tritolo, le commemorazioni per il 34° anniversario dell’attentato in cui sono morti Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta. Presenti alla cerimonia il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, unitamente al Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose.