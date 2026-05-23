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sabato 23 maggio 2026

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Strage Capaci: la deposizione della corona d'alloro presso la Stele

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Sono iniziate con la deposizione di una corona d’alloro presso la Stele di Capaci, il monumento ai caduti posto sull’autostrada A29, nel tratto compreso tra l’aeroporto di Palermo e la città, devastato il 23 maggio 1992 da circa 500 Kg di tritolo, le commemorazioni per il 34° anniversario dell’attentato in cui sono morti Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta. Presenti alla cerimonia il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, unitamente al Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose.