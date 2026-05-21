Delitto di Garlasco, il padre di Sempio al Tg1: “Mio figlio innocente, non ha ucciso Chiara Poggi”

Il padre di Andrea Sempio, Giuseppe, sostiene l’innocenza del figlio, indagato per il delitto di Garlasco del 13 agosto 2007 e quindi per l’omicidio di Chiara Poggi. “Siamo forti per l’innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene, solo l’innocenza di mio figlio che non c’entra niente. Ripeto, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, questa è una vigliaccata. Di chi? Non lo posso sapere”, ha detto l’uomo in uno spezzone, rilanciato sui social del Tg1, dell’intervista rilasciata in esclusiva al telegiornale che andrà in onda alle 13.30.

Sempio: “Non ho ammazzato Chiara Poggi”

Il 38enne di Vigevano si è sempre dichiarato innocente. Di recente, in un’intervista esclusiva concessa a “Quarto Grado”, ha ribadito la propria estraneità ai fatti affermando: “Non ho commesso l’omicidio, non ho ammazzato Chiara Poggi. La mia posizione è sempre quella degli inizi”, ha detto Sempio durante l’intervista realizzata da Martina Maltagliati per il programma di Rete4 condotto da Gianluigi Nuzzi.

L’indagato ha respinto le ipotesi investigative emerse negli ultimi mesi: “Possono scrivere il capo di incolpazione che preferiscono, non cambia nulla”. Inoltre ha preso le distanze dalle ricostruzioni relative a un presunto interesse nei confronti della vittima. “Non ho mai visto i video di Chiara, non c’è mai stato questo mio interesse verso Chiara, non c’è mai stato nulla di tutto ciò. Alla fine bisognava trovare un qualche tipo di movimento, è stato scelto questo”.