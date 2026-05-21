Terremoto Campi Flegrei, l’assessora regionale Zabatta: “Nessuna ordinanza di sgombero”

Una scossa di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei alle 5.51 di questa mattina, 21 maggio, avvertita distintamente in tutta l’area napoletana. Fiorella Zabatta, assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, si è recata sul territorio dei comuni di Bacoli e Pozzuoli per fare il punto sui danni causati dall’evento sismico. “Abbiamo subito allestito l’area di attesa che si trova nell’ex base Nato di Bagnoli, poi abbiamo messo a disposizione dei sindaci le nostre squadre di Protezione Civile. Diverse sono già partite, così come i tecnici formati con le schede Aedes (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica), che sono i tecnici propri per l’emergenza. Stiamo monitorando il territorio, siamo in diretto contatto tramite il CCS (Centro di Coordinamento Soccorsi) con tutti i COC (Centro Operativo Comunale) e quindi con tutti i comuni e con i sindaci riuniti. Fino ad ora non ci sono ordinanze di sgombero da parte dei sindaci. Malauguratamente dovessero esserci, siamo pronti a gestire anche l’emergenza dei nuclei familiari che devono passare la notte fuori dalla loro abitazione”, ha affermato l’assessore Zabatta.