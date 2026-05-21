Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4. Scuole chiuse a Bacoli e Bagnoli

Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato ai Campi Flegrei. La scossa è stata avvertita questa mattina alle 5.50 con epicentro localizzato in mare nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 3,1 chilometri. Lo riporta l’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Alla prima scossa ne è seguita un’altra più lieve, di magnitudo 2.1. Secondo l’Ingv è in corso nell’area uno sciame sismico.

Evento sismico, Md 4.4, ai Campi Flegrei e comunicato di sciame: 21 maggio 2026 https://t.co/wvJgQZ8Fe3 — INGVterremoti (@INGVterremoti) May 21, 2026

Nessuna richiesta di soccorso ai vigili del fuoco, massi caduti a Bacoli

Nessuna richiesta di soccorso è pervenuta ai vigili del fuoco dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata dall’Ingv stamattina alle 5.50 con epicentro a Napoli nell’area dei Campi Flegrei. È stata inviata una squadra di vigili del fuoco nel territorio di Bacoli per la rimozione di alcuni massi caduti sulla strada nella zona di Punta Epitaffio. Lo fanno sapere i vigili del fuoco su Telegram.

In corso verifiche protezione civile Regione

Il sistema della protezione civile regionale della Campania si è immediatamente attivato a seguito della scossa. L’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, è in contatto con la Prefettura e tutti i Comuni dell’area per verificare se vi siano richieste da parte del territorio e tiene informato il presidente Roberto Fico. Sono in corso verifiche di eventuali danni da parte degli enti locali e delle autorità competenti. Alla Sala operativa della protezione civile regionale sono pervenute alcune telefonate da parte di cittadini per la sola richiesta di informazioni. I Comuni stanno attivando i Centri Operativi Comunali. Prosegue il monitoraggio da parte della Regione.

Sindaco Bacoli: scuole chiuse dopo il terremoto

Scuole chiuse a Bacoli, in provincia di Napoli, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 che è stata registrata all’alba nell’area dei Campi Flegrei. Lo annuncia, su Facebook, il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: “Ho disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private di Bacoli – scrive in un post -. E, contestualmente, la verifica di tutte le strutture scolastiche. Siamo in strada per verificare eventuali danni”.

“Sentito Ciciliano, registriamo primi danni”

“L’epicentro è stato in mare, al largo della nostra costa. E la scossa ha avuto magnitudo 4.4. Tra le più importanti in questi ultimi anni. Ho appena ricevuto la chiamata del Capo Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Siamo riuniti in Centro Coordinamento Soccorsi convocato dalla Prefettura di Napoli. Registriamo i primi danni”, scrive ancora il sindaco di Bacoli su Facebook. In una foto il primo cittadino mostra danni nella zona del belvedere ‘Maurizio Valenzi’ di via Castello. “Molti cittadini ci segnalano il cedimento di parte di intonaci dalle facciate di edifici privati. Stiamo ricevendo chiamate da parte di residenti che ci segnalano criticità all’interno delle abitazioni private. E ci vengono segnalati anche danni ai costoni che affacciano sul mare“, scrive il sindaco.

Scuole chiuse a Napoli in ‘zona rossa’ Bagnoli-Fuorigrotta

Scuole chiuse anche nella “zona rossa” dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area occidentale del comune di Napoli che ricade nei Campi Flegrei. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale di Napoli d’intesa con la Protezione civile e le autorità competenti. Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici del Comune e ai Vigili del Fuoco di effettuare i dovuti sopralluoghi tecnici e le verifiche di idoneità statica sugli edifici, a tutela dell’incolumità di studenti, personale docente e Ata.

Queste le scuole interessate dal provvedimento: