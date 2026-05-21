Terremoto Campi Flegrei, il sindaco di Bacoli: “Governo ci aiuti a stabilizzare i tecnici”

Un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei alle 5.51 di questa mattina, avvertito distintamente in tutta l’area napoletana. Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha fatto un bilancio dei danni sul suo territorio: “Abbiamo danni al belvedere di Baia, danni all’ospedale di comunità, sui costoni di Bacoli, abbiamo visto sia a Baia che a Miseno la presenza di fessure importanti e notiamo cedimenti di intonaci sia della parte esterna che interna delle abitazioni. Abbiamo al momento circa 40 segnalazioni da parte dei cittadini e le stiamo controllando tutte. Danni a persone non ce ne sono, si riscontrano però danni a cose un po’ in tutti i fabbricati pubblici e privati del territorio”. Il sindaco ha quindi lanciato un appello al Governo: “Dobbiamo stabilizzare i tecnici assunti con la legge 140, che tra pochi mesi vedranno finire il proprio contratto. Il governo deve dare risposte su questo, altrimenti non riusciremo a dare assistenza alla comunità. Il ministro mi ha chiamato assicurando massimo impegno rispetto a questa questione che per noi è dirimente”.