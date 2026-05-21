Napoli: crollo Vela Rossa a Scampia, il sorvolo dei droni dei vigili del fuoco

Si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza e le attività di rimozione delle macerie con gli escavatori dei vigili del fuoco alla Vela Rossa di Scampia, a Napoli. Dopo le accurate verifiche svolte dai team USAR e cinofili, che hanno escluso la presenza di persone coinvolte, l’area interessata dal cedimento parziale è stata stabilizzata. Il dispositivo di soccorso rimarrà attivo sul posto con una squadra del Comando di Napoli, incaricata di effettuare operazioni di monitoraggio dell’area per tutta la notte.