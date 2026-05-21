Modena, sorella El Koudri: “Mai avrei immaginato, era cambiato negli ultimi tempi”

“Mai, mai, mai nella mia vita avrei immaginato una cosa del genere. Nessuno di noi”. A parlare è la sorella di Salim El Koudri, il giovane che sabato scorso si è lanciato con l’auto sulla folla a Modena, in un audio diffuso dal legale, avvocato Fausto Gianelli. Nel racconto emerge l’immagine di un ragazzo considerato da tutti irreprensibile. “È sempre stato bravo, il primo della classe. Studioso, preciso, ordinato, sempre pulito, anche in camera sua. Era lo studente e il figlio perfetto”. Solo negli ultimi mesi qualcosa sembrava essere cambiato. “Lo vedevamo diverso, combattuto. Ma pensavamo fosse il dispiacere di non trovare lavoro a trent’anni. Mai avremmo pensato a una cosa del genere”.

La sorella ripercorre una vita familiare normale, senza conflitti né segnali evidenti di pericolo. “Siamo cresciuti insieme, non abbiamo mai avuto problemi con nessuno, con i vicini o con altre persone. Stavamo bene. Non capisco cosa sia successo”. Il dolore, e il pensiero della sorella però, è rivolto soprattutto alle vittime. “Non facciamo altro che pensare alla signora che non potrà più camminare, alle famiglie distrutte, ma anche alle persone che hanno assistito. È orribile”. E conclude: “Dire ‘mi dispiace’ non sarà mai abbastanza. Mai, mai, mai”.

“Ogni pensiero ai feriti e a chi ha subito incubo”

“È difficile, è impossibile trovare delle parole giuste. Ci dispiace, ma non è neanche la parola giusta. Non esiste una parola che possa descrivere quanto ci dispiace. Ogni pensiero è rivolto ai feriti, alle loro famiglie e a chiunque abbia assistito all’incubo di sabato. E pensare che l’abbia causato mio fratello è per questo che non riesco a trovare parole”, dice ancora la donna, che con voce spezzata prova a trovare parole davanti a quanto accaduto sabato scorso, quando il fratello si è lanciato con un’automobile sulla folla a Modena ferendo sette persone di cui due in maniera grave, in un audio diffuso dal legale difensore, avvocato Fausto Gianelli. La giovane non nasconde lo smarrimento davanti a un gesto che dice di non riuscire ancora a comprendere. “Non possiamo neanche smettere di volergli bene. Andremo a trovarlo, sì, ma non sappiamo quando. Non so neanche se riuscirò a guardarlo negli occhi”.