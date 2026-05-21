Modena, auto sulla folla: l’audio della sorella di El Koudri

(LaPresse) “Mai, mai, mai nella mia vita avrei immaginato una cosa del genere. Nessuno di noi”. A parlare è la sorella di Salim El Koudri, il giovane che sabato scorso si è lanciato con l’auto sulla folla a Modena, in un audio diffuso dal legale, avvocato Fausto Gianelli. Nel racconto emerge l’immagine di un ragazzo considerato da tutti irreprensibile. “È sempre stato bravo, il primo della classe. Studioso, preciso, ordinato, sempre pulito, anche in camera sua. Era lo studente e il figlio perfetto“. Solo negli ultimi mesi qualcosa sembrava essere cambiato. “Lo vedevamo diverso, combattuto. Ma pensavamo fosse il dispiacere di non trovare lavoro a trent’anni. Mai avremmo pensato a una cosa del genere”. La sorella ripercorre una vita familiare normale, senza conflitti né segnali evidenti di pericolo. Il dolore, e il pensiero della sorella però, è rivolto soprattutto alle vittime: “Dire ‘mi dispiace’ non sarà mai abbastanza. Mai, mai, mai”.