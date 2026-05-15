Delitto di Garlasco, Sempio: “Mai avuto interesse morboso per Chiara Poggi, non l’ho uccisa”

Andrea Sempio torna a parlare pubblicamente del delitto di Garlasco e ribadisce con fermezza la propria estraneità ai fatti. In un’intervista esclusiva concessa a ‘Quarto Grado’, in onda questa sera su Rete 4, Sempio ha negato ogni coinvolgimento nell’omicidio di Chiara Poggi, sottolineando come la sua posizione non sia mai cambiata dall’inizio dell’inchiesta che lo vede nuovamente sotto la lente degli investigatori.

Sempio: “Non ho mai visto i video di Chiara”

“Non ho commesso l’omicidio, non ho ammazzato Chiara Poggi. La mia posizione è sempre quella degli inizi“, afferma Sempio nell’intervista realizzata da Martina Maltagliati per il programma condotto da Gianluigi Nuzzi. Parole nette, con cui l’indagato respinge anche le ipotesi investigative emerse negli ultimi mesi: “Possono scrivere il capo di incolpazione che preferiscono, non cambia nulla“.

Sempio prende inoltre le distanze dalle ricostruzioni relative a un presunto interesse nei confronti della vittima. “Non ho mai visto i video di Chiara, non c’è mai stato questo mio interesse verso Chiara, non c’è mai stato nulla di tutto ciò. Alla fine bisognava trovare un qualche tipo di movimento, è stato scelto questo“, sostiene.

Il rapporto con la famiglia Poggi e le intercettazioni

Nel corso dell’intervista, Sempio affronta anche il tema del rapporto con Marco Poggi e con la famiglia della giovane uccisa nell’agosto 2007. “Pensare che lui o la sua famiglia potessero avere dubbi nei miei confronti sarebbe un pensiero che mi farebbe star male. Però non credo che abbiano avuto dubbi, nonostante il bombardamento mediatico”, dichiara.

Spazio poi alle intercettazioni e al peso personale dell’indagine. Sempio spiega di non sentirsi, almeno per ora, una vittima del procedimento giudiziario: “Se ci sono dei sospetti è giusto che la legge faccia il suo lavoro. Non posso dire ‘magistrati cattivi’”. Quanto alle conversazioni intercettate, preferisce non entrare nel merito: “Non le ho ancora sentite e non ho risposto su questi punti alle autorità. Per il momento non andrò a rispondere neanche alla stampa“. Infine, il riferimento alla pressione vissuta nell’ultimo anno e mezzo: “Mi sveglio e penso solo a questa storia“.