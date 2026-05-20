Milano, ruba orologio da 100mila euro a turista: fermato 29enne

La Polizia di Stato di Milano ha eseguito un fermo d’indiziato di delitto nei confronti di un 29enne francese, con precedenti, ritenuto responsabile della rapina in concorso di un orologio di pregio dal valore di 100mila euro commessa lo scorso 23 aprile in via Plinio a Milano.



La rapina è avvenuta poco dopo le 19 di giovedì 23 aprile nei pressi della stazione taxi di via Plinio, vittima un 58enne irlandese che, mentre stava per prendere un taxi, è stato raggiunto alle spalle da un uomo il quale, in concorso con un 25enne rimasto in disparte ad assistere alla scena e denunciato successivamente per lo stesso reato, ha strappato l’orologio da 100mila euro dal polso della vittima, causandogli delle escoriazioni, per poi scappare a bordo di una bicicletta facendo perdere le proprie tracce.



Gli accertamenti svolti dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Centro, anche attraverso la visione delle registrazioni della dashcam installata su un taxi posizionato dietro a quello chiamato dal 58enne, hanno permesso di individuare il 29enne che è stato fermato nella giornata di lunedì all’interno di un cortile condominiale di uno stabile in via Preneste. Nella sua abitazione è stato trovato un borsello contenente l’orologio rubato e l’abbigliamento indossato la sera della rapina. Al termine degli accertamenti il 29enne, che è stato anche denunciato per false dichiarazioni sull’identità, è stato portato nel carcere di San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria.