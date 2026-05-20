Catania, violenza sessuale su minore: arrestati la madre e il compagno

A Catania la Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale catanese, nei confronti di un 46enne e di una 30enne per i delitti di corruzione di minorenne e maltrattamenti e violenza sessuale aggravata, commessa anche insieme dai due indagati ai danni di una figlia della donna, minore di 14 anni. L’indagine è scattata a seguito di una segnalazione giunta dall’istituto scolastico frequentato dalla minore al Commissariato di Acireale, contenente indicazioni su possibili maltrattamenti e abusi sessuali subiti dalla giovane tra le mura domestiche.



La Procura ha quindi delegato la Sezione di polizia giudiziaria all’ascolto della minore, dalla quale sono stati tratti i primi elementi di riscontro tali da imporre l’immediato collocamento della stessa in una struttura protetta, allontanandola dal nucleo familiare d’origine. Le indagini sono quindi proseguite con l’attivazione di diverse attività di intercettazione nei confronti dei conviventi della minore, a seguito delle quali sono emersi gravi elementi indiziari nei confronti della madre e del suo compagno. Il gip, su richiesta della Procura Distrettuale, ha quindi emesso la misura della custodia cautelare in carcere. Dopo le formalità di rito gli arrestati sono stati portati nel carcere di piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria.