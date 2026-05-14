Pistoia, la moglie chiede il divorzio: lui tenta di avvelenarla con la candeggina

Un 54enne di Pistoia è stato arrestato dai carabinieri, su coordinamento della Procura di Pistoia, con l’accusa di lesioni personali pluriaggravate ai danni della moglie. L’operazione è scattata nell’ambito di un’indagine su una grave deriva dei rapporti coniugali, culminata nel presunto tentativo di somministrazione di sostanze chimiche altamente tossiche alla donna.

Secondo quanto ricostruito, la vicenda si inserisce in un contesto di crisi familiare aggravatosi a partire dallo scorso mese di marzo, quando la moglie aveva manifestato la volontà di procedere alla separazione legale. La decisione era maturata in seguito alla scoperta di una pregressa gestione finanziaria ritenuta poco trasparente da parte del marito, che avrebbe fatto emergere un insieme di menzogne costruite nel tempo, provocando nella vittima un forte stato di prostrazione psicologica. Nella fase successiva, i coniugi avevano iniziato a dormire in camere separate e l’uomo, secondo quanto riferito, non avrebbe perso occasione per denigrare la moglie, attribuendole la responsabilità esclusiva della fine della relazione.

Il tentativo di avvelenamento

Gli investigatori riferiscono che il rifiuto dell’uomo di accettare la separazione si sarebbe tradotto in una condotta ritenuta estremamente pericolosa. Nell’ultima settimana di marzo, la donna avrebbe iniziato a notare anomalie nella quotidiana colazione domestica: nonostante la consuetudine prevedesse che il caffè venisse preparato la sera precedente, la bevanda le veniva servita già pronta, ma con un sapore acre e un odore insolito. In occasione di un primo episodio di ingestione, la vittima ha accusato un malessere acuto con sintomi quali cefalea, dolori addominali e sudorazione fredda.

Il sospetto di un possibile avvelenamento doloso, alimentato anche dal timore di una somministrazione non autorizzata di farmaci, ha spinto la donna a monitorare l’ambiente domestico. Attraverso l’installazione di una telecamera, la vittima ha documentato quanto accadeva in casa. Le immagini avrebbero ripreso l’uomo mentre, durante le ore notturne, versava disgorgante chimico a base di candeggina nella tazza destinata alla moglie. L’intervento dei carabinieri ha permesso di interrompere una condotta che avrebbe potuto avere conseguenze irreversibili, mettendo in sicurezza la vittima.