Torino, protesta contro Vannacci: “Folgorato”, lo striscione in testa al corteo

Protesta di circa un centinaio di persone, appartenenti a gruppi anarchici e al centro sociale Askatasuna, a Torino, fuori da un ristorante in via Gressoney, dove è in programma una cena dell’europarlamentare e leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci, con sostenitori e militanti del suo partito. “L’unico tricolore che ci piace guardare è quello disteso sulle vostre bare“, urlano i manifestanti, che mostrano uno striscione con la scritta in verde e nero ‘Vannacci folgorato‘ e un fallo di cartone sormontato dalla dicitura ‘Vannacci testa di’. “Vannacci, Vannacci v********o” e “Siamo tutte antifasciste”, alcuni dei cori scandati dai ragazzi e dalle ragazze che partecipano alla protesta. A presidio della zona carabinieri in tenuta antisommossa.