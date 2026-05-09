Salute, Fiorello gioca per la prevenzione con Tennis and Friends

Fiorello è arrivato in piazza del Popolo, a Roma, in occasione della special edition di Tennis and Friends. Anche quest’anno il progetto che mette insieme il mondo dello sport, e del tennis in particolare, con quello della prevenzione medica gratuita, fa tappa infatti nel pieno centro della capitale, dove in occasione degli Internazionali è stato allestito un campo da tennis. Proprio sulla terra battuta di piazza del Popolo, Fiorello si è esibito in alcuni scambi con Roberta Vinci, campionessa italiana. Presenti anche Luca Barbarossa e Max Gazzè, anche loro impegnati in una partita di beneficienza.

Prima di giocare, lo showman ha ovviamente dato spettacolo e intrattenuto i tanti spettatori presenti, invitati ad eseguire gli screening gratuiti negli appositi laboratori allestiti in piazza.