Moto contro palo di cemento: morti 2 giovani nel milanese

I corpi di due giovani di 25 e 26 anni, un uomo e una donna, sono stati ritrovati senza vita questa mattina in provincia di Milano sulla strada comunale 704 che collega i comuni di Tribiano e Mulazzano a sud del capoluogo. Secondo la ricostruzione dei soccorritori intervenuti alle 8 del mattino, i due ieri sera mentre si trovavano a bordo di un motore di piccola cilindrata, avrebbero perso il controllo del mezzo finendo prima in un fosso di circa quattro metri e in seguito andando a sbattere contro un palo in cemento. La zona, poco battuta di notte, non ha consentito l’attivazione immediata dei soccorsi. I corpi dei due giovani, sono stati avvistati stamane da due passanti che hanno immediatamente attivato il Numero unico di emergenza. Sul posto I vigili del fuoco del distaccamento Volontario di Melegnano, Carabinieri di Tribiano e 118.