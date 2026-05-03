Incidente sul Gra, 35enne travolto e ucciso dopo essersi fermato a soccorrere un altro automobilista

Tragedia sul grande raccordo anulare di Roma dove un uomo di 35 anni è morto travolto da un’auto dopo essersi fermato a soccorrere un automobilista che aveva avuto un autonomo incidente. Altre tre persone sono rimaste ferite in codice giallo. I fatti si sono verificati intorno alle 5.15 del mattino al chilometro 40 e 700 del Gra, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Anche se in quel tratto di strada non sono presenti telecamere secondo quanto ricostruito sarebbero due gli automobilisti che si sono fermati a prestare soccorso alla prima auto, probabilmente ribaltatasi ma senza gravi conseguenze per il conducente. In quel momento una quarta macchina è arrivata travolgendo il 35enne. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.