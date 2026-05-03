Arezzo, bimba di 8 mesi ustionata con acqua bollente: ricoverata al Meyer di Firenze

Una bambina di appena 8 mesi è rimasta ustionata con acqua bollente in seguito a un incidente domestico avvenuto nella serata di ieri, sabato 2 maggio, a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Secondo le prime informazioni, la piccola sarebbe entrata accidentalmente in contatto con un liquido ad alta temperatura all’interno dell’abitazione, riportando ustioni che hanno reso necessario un immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 della Asl Toscana Sud Est, che hanno prestato le prime cure alla bambina valutando fin da subito la necessità di un trasferimento in una struttura specializzata. È stato quindi attivato l’elisoccorso Pegaso, che ha provveduto al trasporto urgente della piccola all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, centro di riferimento regionale per le ustioni in età pediatrica.

La bambina è attualmente ricoverata sotto osservazione: le sue condizioni sono state definite stabili dai medici e, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Resta comunque alta l’attenzione del personale sanitario, che monitora costantemente l’evoluzione del quadro clinico.

Sul caso sono stati informati anche i carabinieri, intervenuti per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Al momento si tratterebbe di un episodio accidentale avvenuto tra le mura domestiche, ma sono in corso ulteriori verifiche per chiarire ogni dettaglio.