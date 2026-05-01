Incendio sul Monte Faeta, 3mila persone evacuate: in fiamme 800 ettari

Paura in Toscana, sul Monte Faeta, dove è scoppiato un incendio. Circa 3000 persone sono state evacuate tra Asciano e San Giuliano Terme in via precauzionale, ha fatto sapere su Telegram il presidente di Regione Eugenio Giani. Sono “in funzione senza sosta quattro Canadair, mezzi aerei, centinaia di persone del sistema regionale antincendi boschivi, mezzi da terra e Vigili del Fuoco. Attivato anche sistema di protezione civile e sanitario per supporto ai cittadini e dei fragili nelle evacuazioni, cucina da campo e assistenza per la notte”. “Il forte vento ancora in corso spinge le fiamme e complica le operazioni, al momento la superficie stimata è di circa 800 ettari”, ha aggiunto il governatore.

#Incendio boschivo tra #Lucca e #Pisa, nelle zone di S. Pantaleone (LU), S. Maria del Giudice (LU) e S. Giuliano Terme (PI): prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco. Dall'alba in azione 3 #canadair giunti dalle basi di Ciampino e Genova [#1maggio 8:45] pic.twitter.com/dojFpOaOR3 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 1, 2026

Anas: chiuso il tratto della statale 12 Radd a San Giuliano Terme

A causa dell’incendio boschivo sul Monte Faeta, Anas ha chiuso al traffico in via precauzionale un tratto di circa 1,5 km sulla statale 12 Radd “dell’Abetone e del Brennero” a San Giuliano Terme (PI). Lungo il tratto interdetto al transito si trova la galleria “Monti Pisani”. Le squadre Anas sono sul posto per la regolazione della circolazione che è temporaneamente indirizzata sul percorso alternativo locale. La statale sarà riaperta al traffico non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza per la viabilità.

San Giuliano Terme dispone l’evacuazione nella frazione di Asciano

“A causa dell’incendio in atto sul Monte Faeta, che sta interessando il territorio comunale di San Giuliano Terme (Pisa)”, il comune dispone “l’evacuazione immediata della frazione di Asciano (area compresa tra le zone già evacuate e la SP30)”. Tutti i residenti e dimoranti “devono abbandonare senza indugio le proprie abitazioni e mettersi in sicurezza”.

Il comune “invita la popolazione a: mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità presenti sul posto; utilizzare i mezzi privati solo se strettamente necessario; prestare particolare attenzione a persone anziane, fragili o non autosufficienti”. Coloro che non dispongono di sistemazioni autonome “possono contattare il Centro Operativo Comunale (tel. 050/819299) per essere indirizzati verso le strutture di accoglienza predisposte”. In caso di emergenze o impossibilità a evacuare autonomamente, contattare immediatamente il Centro Operativo Comunale.