Bimbo nato su un volo Ita Airways, il racconto della capo cabina: “Emozione incredibile”

Si chiama Mohamed Alessandro il primo bambino nato a bordo di un aereo nella storia di Ita Airways. E’ successo la sera tra il 29 e il 30 aprile sul volo AZ855 partito da Dakar, in Senegal, e diretto a Roma Fiumicino. Il piccolo è venuto alla luce “intorno alle 00.30, ora locale, è stata un’emozione incredibile”, racconta a LaPresse Claudia Rossini, capo cabina del volo Ita Airways.

“Sono eventi rari ed eccezionali – spiega – La mamma, incinta di sette mesi, ha avuto dei dolori dopo un’ora dal decollo e quando ce l’ha comunicato ci siamo subito coordinati. Da lì il comandante ha deciso di fare l’extrascalo e di tornare a Dakar“. “Ma non è stato immediato, avevamo ancora un’ora di volo e in quell’ora è nato il bambino. La nascita è avvenuta sulla Mauritania“, racconta ancora Rossini.

Fondamentale la presenza di un’infermiera e di una dottoressa tra i passeggeri. “L’infermiera, francese, di Nizza, Anais, ci ha dato una grandissima mano. È stata lei che fisicamente ha preso e tirato fuori il bambino, un angelo sceso dal cielo”. “L’equipaggio è sempre stato a disposizione, siamo addestrati. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo e che sapevamo di poter fare. Tutte le cassette mediche erano pronte all’uso. La natura ci ha molto aiutato, è andato tutto bene. Il bambino non ha pianto proprio subito quindi c’è stato un attimo di paura. Poi dopo quel pianto liberatorio c’è stato un applauso generale di tutto l’aereo”, spiega la capo cabina del volo.

“Abbiamo allestito una piccola sala operatoria dove abbiamo la cucina di bordo. Era diventata quella la camera ospedaliera. La signora è stata molto collaborativa. Noi siamo addestrati alle emergenze di bordo ma questa è l’ultima cosa che avremmo mai pensato di poter fare”. Una volta rientrati a Dakar, il piccolo Mohamed – che fa Alessandro di secondo nome in onore del comandante – e la sua mamma sono scesi dall’aereo in buona salute, accompagnati dalla sorella e la cugina della donna. “Siamo partiti che eravamo in 155 e siamo riatterrati in 156. Una carezza al cuore, eventi che ci porteremo dentro per tutta la vita”, conclude Rossini.