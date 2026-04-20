Alessandria, 53enne accoltellata in strada: fermato l’ex convivente

Una donna di 53 anni è stata accoltellata in strada a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, in un episodio che ha scosso la comunità locale. L’aggressione si è verificata nelle prime ore della giornata e, secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita con diverse coltellate. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire il contesto in cui è maturato il delitto. I militari hanno fermato l’ex convivente della vittima, un uomo di 57 anni, attualmente considerato il principale sospettato dell’omicidio. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

Al momento, secondo quanto si apprende, non risultano precedenti denunce per reati riconducibili al cosiddetto Codice Rosso, né segnalazioni pregresse di episodi di violenza domestica tra i due. Un elemento che rende ancora più complesso il quadro investigativo e che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti.

Sul luogo dell’aggressione è presente il comandante della Compagnia Carabinieri, Capitano Valerio Azzone, che sta coordinando personalmente le attività investigative. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza della zona, nel tentativo di ricostruire con precisione quanto accaduto e definire eventuali responsabilità.