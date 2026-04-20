Ancona, tenta il suicidio da una scogliera a Numana: l’uomo salvato dai carabinieri

Aveva detto alla moglie, in un serie di messaggi vocali, di essere intenzionato a togliersi la vita. L’uomo è stato salvato dai carabinieri allertati dalla donna. E’ accaduto domenica 19 aprile a Numana, in provincia di Ancona. L’operatore della Centrale Operativa di Osimo ha indirizzato le ricerche intuendo, con l’aiuto della donna, che l’uomo potesse essere in prossimità del mare poiché nei vocali inviati sul cellulare si percepiva in sottofondo il rumore delle onde. E così, nei pressi del porto turistico di Numana i carabinieri hanno rinvenuto l’automobile parcheggiata in strada e hanno quindi setacciato l’area individuando l’uomo che era seduto sulla scogliera in stato di forte agitazione emotiva.

I militari si sono avvicinati a lui con estrema cautela sono riusciti a bloccarlo, trattenendolo con forza e provando a comunicare con lui. Il Brigadiere dell’Arma è riuscito a tranquillizzarlo portandolo in salvo sulla terraferma e affidandolo alle cure del personale sanitario, nel frattempo giunto sul posto.