Torino, finta chef narcotizza 68enne e lo deruba con compagno: due arresti

Si finge chef professionista su un sito di incontri e narcotizza un pensionato durante una cena per rapinarlo: una donna di 49 anni, insieme al compagno di 63, è stata arrestata dai Carabinieri su ordine del gip del Tribunale di Ivrea. I fatti risalgono al 6 febbraio a Venaria Reale, nel Torinese, dove la coppia ha sottratto alla vittima – un 68enne – circa 10mila euro, un orologio, documenti e carte di credito. A far scattare l’allarme è stato il figlio dell’uomo, che non riusciva a contattarlo. I sanitari lo hanno trovato in casa in stato di incoscienza: era stato narcotizzato con benzodiazepine, la stessa sostanza rinvenuta in una pentola di spaghetti preparata dalla donna, elemento chiave per ricostruire il modus operandi.

Le indagini, supportate da immagini di videosorveglianza e tracciamenti dei pagamenti, hanno permesso di identificare anche il complice e di smentire la versione della donna, che si dichiarava invalida e costretta su una sedia a rotelle, ma è stata ripresa mentre fuggiva a piedi. Durante le perquisizioni sono stati trovati contanti, farmaci psicotropi, telefoni intestati a prestanome e parte della refurtiva, oltre a un elenco di possibili obiettivi, segno della premeditazione. Gli investigatori stanno ora verificando eventuali altri colpi messi a segno dalla coppia.