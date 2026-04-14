Treni, guasto sull’Alta velocità Napoli-Roma: ritardi fino a tre ore

Sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, fortemente rallentata da questa mattina per un guasto agli impianti di circolazione. Il guasto, spiega Rfi, ha interessato il sistema di comunicazione GSM-R: sono in corso le verifiche da parte dei fornitori di Rete Ferroviaria Italiana per l’accertamento delle cause del disservizio. I treni hanno percorso itinerari alternativi con ritardi che in alcuni casi hanno raggiunto i 180 minuti. Proseguono le attività di assistenza e informazione ai viaggiatori a bordo dei treni coinvolti e nelle stazioni, organizzato anche un servizio bus per venire incontro alle esigenze di mobilità.

La cronaca della mattina

Circolazione fortemente rallentata sulla linea Alta velocità Napoli-Roma dalle ore 6 di questa mattina per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Napoli. Il guasto sta causando diversi ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. Alcuni treni dell’Alta velocità e Intercity stanno registrando ritardi oltre le due ore. È un guasto agli impianti di circolazione la causa del rallentamento della circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli che sta causando ritardi e cancellazioni sulla linea Av Napoli-Roma.

Il guasto, informa Rfi, riguarderebbe il sistema di comunicazione Gsmr. Sono in corso le verifiche da parte dei fornitori di Rfi per l’accertamento delle cause del disservizio. I tecnici sono impegnati per il ripristino della piena funzionalità dei sistemi. Rfi fa sapere che sono state potenziate l’assistenza e le informazioni a bordo dei treni coinvolti e nelle stazioni.

Arrivano fino a 180 minuti i ritardi dei treni Alta velocità e Intercity causati da un guasto tecnico che si è verificato questa mattina nel nodo di Napoli causato da un fornitore esterno. Sulla linea Alta velocità Napoli-Roma la circolazione è ancora fortemente rallentata, informa Trenitalia. I treni Alta Velocità e Intercity stanno subendo limitazioni di percorso, cancellazioni e in alcuni casi vengono instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, mentre i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.