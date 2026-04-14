Milano, morto bloccato a terra: assolti i due vigilantes di Sky

Sono stati assolti i due vigilantes imputati di omicidio preterintenzionale per la morte di Giovanni Sala, l’uomo in “evidente stato di alterazione” per aver assunto alcol e droga che fu bloccato a terra davanti alla sede di Sky a Santa Giulia-Rogoredo a Milano la notte del 19-20 agosto 2023 mentre cercava di entrare.

Lo ha deciso la Corte d’assise di Milano al termine del processo. Il pm Alessandro Gobbis aveva chiesto per entrambi, assistiti dall’avvocato Sandro Clementi, la condanna a 6 anni di reclusione per averlo trattenuto a terra con il ginocchio sulla schiena per “4 minuti”. Il 34enne, deceduto a causa di un arresto cardiaco, “non era un pericolo per nessuno e ha pagato con la vita il fatto di essere stato solo molesto e petulante”, aveva detto nella requisitoria il sostituto secondo cui le due guardie giurate avevano dato “sfogo a istinti violenti e inutilmente prevaricatori”. La Corte ha invece ritenuto che entrambi gli imputati abbiano agito “nell’adempimento di un dovere” e per questo motivo li ha ritenuti non punibili. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.