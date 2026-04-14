Lasciano la figlia di 6 mesi in auto per fare la spesa: turisti denunciati a Nuoro

Hanno lasciato la figlia di sei mesi da sola in auto, parcheggiata sotto il sole nel piazzale di un supermercato a Siniscola, nel Nuorese, mentre facevano la spesa: per due turisti cechi è scattata la denuncia per abbandono di minore.

L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato: a dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato la neonata all’interno dell’abitacolo, in evidente difficoltà a causa delle alte temperature. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri, che hanno rintracciato poco dopo i genitori, che si erano allontanati da una ventina di minuti, all’interno del supermercato. Soccorsa, è stata trovata accaldata ma cosciente e non avrebbe riportato conseguenze.