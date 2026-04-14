Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 14 aprile 2026

Ultima ora

Lasciano la figlia di 6 mesi in auto per fare la spesa: turisti denunciati a Nuoro

Lasciano la figlia di 6 mesi in auto per fare la spesa: turisti denunciati a Nuoro
Foto LaPresse/Archivio
LaPresse
LaPresse
Seguici su Google Discover

Il veicolo era parcheggiato al sole, nessuna conseguenza per la piccola soccorsa dai carabinieri

Hanno lasciato la figlia di sei mesi da sola in auto, parcheggiata sotto il sole nel piazzale di un supermercato a Siniscola, nel Nuorese, mentre facevano la spesa: per due turisti cechi è scattata la denuncia per abbandono di minore.

L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato: a dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno notato la neonata all’interno dell’abitacolo, in evidente difficoltà a causa delle alte temperature. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri, che hanno rintracciato poco dopo i genitori, che si erano allontanati da una ventina di minuti, all’interno del supermercato. Soccorsa, è stata trovata accaldata ma cosciente e non avrebbe riportato conseguenze.

© Riproduzione Riservata