Campobasso, madre e figlia avvelenate con la ricina: nuovi interrogatori

Nuova giornata di interrogatori in Questura a Campobasso nell’ambito dell’inchiesta sul caso di Pietracatella, dove Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, sono morte tra il 27 e il 28 dicembre. Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dal capo Marco Graziano e dalla Procura di Larino guidata da Elvira Antonelli, stanno ascoltando anche oggi parenti e conoscenti delle vittime come persone informate sui fatti nell’ambito del fascicolo di indagine con l’ipotesi di duplice omicidio mediante avvelenamento.

Ieri padre e figlia vittime sentiti per ore, ascoltata anche cugina

Ieri le audizioni si sono protratte per oltre 13 ore, dalle 10 fino alle 23. Sono stati sentiti prima Gianni Di Vita e la figlia maggiore Alice, e in serata anche una cugina dell’uomo. Secondo quanto si apprende da ambienti investigativi, non si esclude che le stesse persone possano essere riascoltate nelle prossime ore.

Massima riservatezza sul contenuto dei colloqui, mentre gli accertamenti si concentrano sulla ricostruzione delle ore comprese tra il 23 dicembre e la vigilia di Natale, con particolare attenzione ai pasti consumati in ambito domestico. Il sospetto investigativo resta quello di un avvelenamento, con l’ipotesi della ricina emersa dai primi riscontri tossicologici.

Il fascicolo, al momento, resta contro ignoti e non risultano indagati. Attesa entro una decina di giorni la relazione del Centro nazionale antiveleni di Pavia, diretto da Carlo Locatelli, che dovrà consolidare i risultati preliminari degli esami nei quali sono state rilevate tracce della sostanza nel sangue delle due vittime e in un capello di Antonella Di Ielsi. Per il momento non risultano indagati.