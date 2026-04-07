Cremona, 20enne ucciso in strada: trovato il responsabile

Un giovane di 20 anni è stato ucciso in un violento episodio di aggressione in via Brescia, nel quartiere San Bernardino a Crema, in provincia di Cremona. La vittima, un cittadino egiziano, è stata colpita con ferite da arma da taglio e subìto violenza anche con sprangate, calci e pugni. Nonostante i soccorsi – automedica, ambulanza della Croce Verde Crema ed elisoccorso – il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale Maggiore di Crema.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Crema con il Nucleo Investigativo e la Scientifica. Presenti anche la PM di turno e il comandante del reparto operativo di Cremona. Le indagini hanno già permesso di identificare il presunto responsabile: un giovane marocchino, anch’egli residente nel quartiere. La polizia giudiziaria prosegue i rilievi scientifici e le indagini per ricostruire la dinamica dell’omicidio.