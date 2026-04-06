Roma, incidente nella notte di Pasqua: muore 16enne, promessa del calcio della capitale

Tragedia la notte di Pasqua a Roma. Mattia Rizzetti, 16 anni, giovane calciatore della squadra Under 17 del Roma City Fc, è morto dopo essere stato investito nella zona di Casal Monastero, nel IV municipio Tiburtino.

La strada lungo la quale è stato investito il giovanissimo calciatore. (Photo by Valentina Stefanelli/LaPresse)

Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava attraversando via Ratto delle Sabine sulle strisce pedonali, vicino alla sua abitazione, quando è stato investito da un’auto guidata da un ragazzo di 19 anni, rimasto illeso. L’investitore è stato sottoposto al narcotest e alla prova dell’etilometro.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente, trasportando il giovanissimo calciatore al Policlinico Sant’Andrea, dove è deceduto poco dopo. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale per i rilievi.

Due passanti sul posto in cui è stato investito Mattia Rizzetti. (Photo by Valentina Stefanelli/LaPresse)

Roma City Fc, la società di calcio dove era iscritto il 16enne, ha espresso profondo cordoglio sui social per la sua morte: “Ci stringiamo attorno alla famiglia del nostro calciatore Under 17 scomparso in questo tragico incidente. Non ci sono parole per descrivere il dolore che proviamo. Possiamo solo stare vicini ai familiari con affetto e rispetto. Ciao Matti, riposa in pace”.

Con quest’ultima vittima salgono a 32 i morti sulle strade di Roma dall’inizio dell’anno.