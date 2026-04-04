Roma, scontro tra auto: 2 morti e 2 ragazze estratte dalle lamiere

Morti sul colpo una conducente e un passeggero. Lo schianto è avvenuto intorno alle 23.30

Nella tarda serata di ieri, 3 aprile, due persone sono morte a Roma per lo scontro tra due auto in via Tuscolana. L’incidente è avvenuto intorno alle 23.30. Coinvolte una Fiat Punto e una Fiat 500. Sono deceduti sul colpo una donna di 50 anni, alla guida della prima delle due vetture, e un 16enne, a bordo dell’altra auto, guidata da un 19enne rimasto illeso, ma condotto al Policlinico di Tor Vergata per gli accertamenti di rito.

Incidente mortale nella notte tra venerdì e sabato in via Tuscolana (Francesco Benvenuti / LaPresse)

Sul posto sono intervenuti medici del 118, polizia e vigili del fuoco, che hanno estratto due ragazze dalle lamiere delle vetture. Le giovani, di 19 e 11 anni, figlie della 50enne morta nello scontro, sono state affidate alle cure del personale sanitario e trasportate al Policlinico Umberto I.

Entrambi i veicoli sono stati sequestrati dagli agenti del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale, che ha in carico le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.