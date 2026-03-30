Roma, suv investe 14enne davanti alla scuola: è in prognosi riservata

Un ragazzo di 14 anni è stato investito da un suv guidato da un 22enne che, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria Volkswagen T-Cross, uscendo fuori strada e finendo contro la recinzione dell’istituto comprensivo Mozart, in viale di Castel Porziano, nel quartiere Infernetto a Roma.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava sul marciapiede insieme ad alcuni coetanei mentre si stava dirigendo verso la palestra della scuola, quando è stato improvvisamente travolto dal veicolo fuori controllo. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato grande apprensione tra i presenti, con alcuni testimoni che hanno immediatamente lanciato l’allarme ai soccorsi.

Il minore è stato prontamente soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto e trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove è stato affidato alle cure dei medici. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni dettagliate sulle sue condizioni, ma la dinamica dell’incidente ha destato forte preoccupazione.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno eseguito i rilievi tecnici e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Non si esclude che possano essere acquisiti filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, oltre alle testimonianze dei presenti, per chiarire le circostanze che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.

Una gamba fratturata

Il ragazzo di 14 anni investito da un suv guidato da un 22enne all’esterno dell’istituto comprensivo Mozart, in viale di Castel Porziano, nel quartiere Infernetto a Roma ha riportato una frattura a una gamba. Lo si apprende da fonti sanitarie. “Le condizioni cliniche sono in fase di accertamento, per cui per ora la prognosi è riservata”, riferiscono le stesse fonti. Il 14enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù. Sul posto gli agenti della Polizia Locale.