Maltempo, ondata di freddo sull’Italia: pioggia e neve anche a bassa quota, forte vento da Nord a Sud

Colpo di coda dell’inverno oggi, 26 marzo, sull’Italia. Come era stato previsto dai meteorologi, il maltempo sta colpendo il Paese da Nord a Sud, con pioggia, vento forte, neve anche a bassa quota e un forte abbassamento delle temperature.

Neve in Toscana, donna bloccata in auto soccorsa da vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nella notte sul passo della Consuma, al confine tra le province di Arezzo e Firenze, dove la neve ha causato disagi alla circolazione stradale. Intorno alle ore 3, una squadra del distaccamento volontario di Pratovecchio (Arezzo), appartenente al comando dei vigili del fuoco di Arezzo, è intervenuta per soccorrere una donna rimasta bloccata con la propria auto a causa delle condizioni meteo avverse.

La conducente, impossibilitata a proseguire lungo il tratto interessato dalla nevicata, è stata raggiunta dai soccorritori, recuperata e successivamente accompagnata alla propria abitazione in condizioni di sicurezza. Poco dopo, la stessa squadra è stata nuovamente impegnata lungo la strada della Consuma per un ulteriore intervento: un mezzo pesante era rimasto bloccato a causa della neve, ostacolando la viabilità. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare la carreggiata e a mettere in sicurezza il camion, spostandolo in un’area di sosta.

Vento forte e alberi caduti in Trentino, neve oltre i 900 metri

Alberi caduti durante la notte in Valsorda e Valsugana, forti raffiche di vento in val dei Mocheni e neve sopra i 900 metri. La primavera deve attendere in Trentino, tant’è che la Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per vento forte fino alle 24 di domani. Da ieri sera il passaggio di un fronte freddo ha fatto crollare le temperature anche di 8 gradi in montagna con pioggia e neve. Secondo le previsioni a quote superiori i 1.000-1.200 metri potranno cadere tra 5 e 15 centimetri di neve o di più soprattutto alle quote più alte. I venti tenderanno a ruotare e ad intensificare da Nord con raffiche forti o molto forti, soprattutto nelle zone esposte in montagna, dove localmente potranno superare i 120 chilometri orari. Nelle valli, specie in quelle orientate Nord-Sud, sono previste forti raffiche di foehn. “Si consiglia di controllare ed assicurare impalcature e tettoie, di evitare di parcheggiare sotto gli alberi, di prestare particolare prudenza alla guida dei mezzi telonati o trainanti rimorchi – informa la Protezione civile -. È probabile inoltre che, soprattutto nelle zone esposte, alcuni impianti di risalita saranno chiusi”.

Vento e neve in Alto Adige, nella notte 30 interventi dei vigili del fuoco

Allerta meteo arancione in Alto Adige. Oggi, giovedì 26 marzo, sono previste nelle valli raffiche di vento superiori ai 50 chilometri all’ora; le punte massime sono attese intorno a mezzogiorno e nel pomeriggio, mentre in montagna il vento soffierà già dalle prime ore del mattino. Nel Burgraviato, in Valle Aurina e in Alta Valle Isarco sono previste le raffiche di vento più intense, con velocità superiori ai 70 km/h. Nella serata di mercoledì 25 marzo è in arrivo un fronte freddo con nevicate fino a quote inferiori ai 1000 metri sul livello del mare. Sono già trenta gli interventi dei vigili del fuoco in tutto il territorio. Le squadre sono state impegnate nella rimozione di alberi caduti e rami spezzati da strade e tetti, nonché nella messa in sicurezza di persiane, parti di edifici e altri oggetti pericolosi. Tra gli interventi, in un caso un albero è caduto su più auto parcheggiate causando danni materiali. Secondo il Centro funzionale provinciale la situazione di forte vento persisterà anche nella giornata odierna. Si raccomanda particolare prudenza, soprattutto nelle zone boschive, nei cantieri e nelle aree esposte. Ulteriori interventi non sono quindi esclusi.

Vento forte in Molise, primi danni a Campobasso e alberi caduti

Prime criticità anche in Molise per il vento forte che sta interessando la regione con raffiche anche intense dalla serata di ieri. A Campobasso i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sturzo per danni alla copertura di una palestra, mentre in via Monforte è crollata una struttura in legno e muratura, con l’area messa in sicurezza dai carabinieri. Non ci sono persone ferite.

Segnalati anche disagi alla viabilità per mastelli della raccolta differenziata trascinati in strada e interventi per alberi caduti a Ferrazzano, alle porte del capoluogo, e in altri centri della provincia.

Sulla costa si registrano venti di burrasca e resta attiva l’allerta gialla per temporali e forti raffiche, che secondo le previsioni potrebbero superare i 120 chilometri orari soprattutto in serata. A causa delle condizioni meteo marine avverse è stato sospeso il collegamento via mare tra il porto di Termoli e le isole Tremiti.