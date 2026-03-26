A Firenze una piazza intitolata a Guccio Gucci

(LaPresse) A Firenze intitolata una piazza a Guccio Gucci, fondatore della celebre azienda di moda fiorentina. La cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza dell’assessora all’urbanistica e toponomastica Caterina Biti che ha sottolineato la bellezza dello spazio: “Siamo in un posto tra i più belli del mondo non soltanto della città”. La piazza dedicata a Gucci si trova lungo l’Arno, tra lungarno Torrigiani e via dei Bardi. Lo spazio offre una vista panoramica sul Ponte Vecchio e sugli Uffizi.