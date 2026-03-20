Napoli, nasce la fondazione Domenico Caliendo: la mamma Patrizia Ercolino si commuove

È nata la fondazione Domenico Caliendo, in memoria del bimbo dal cuore ‘bruciato’ che si è spento lo scorso 21 febbraio. La firma per la nascita della fondazione, avvenuta presso uno studio notarile del quartiere Chiaia a Napoli, è stata apposta dalla mamma di Domenico, Patrizia Ercolino, che si è commossa. “Abbiamo già raccolto più di 45mila euro” ha detto poco dopo la mamma Patrizia “e colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine e che hanno contribuito. Piango perché mi ricordo che l’idea della Fondazione è nata quando era sul lettino in terapia intensiva, ho chiamato l’avvocato e gli ho detto che stava per morire”. L’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia, ha spiegato le finalità della Fondazione, ovvero: offrire assistenza legale a chi ha difficoltà economiche, attività di sensibilizzazione, supporto di cittadini e istituzioni per garantire un miglioramento del servizio sanitario, attivazione di raccolte fondi a supporto di strutture sanitarie e per finalità benefiche, offrire percorsi psicologici per persone che hanno subito danni per colpa medica o hanno perso prossimi congiunti.