Pedopornografia, in settimana gli interrogatori del giornalista e della docente arrestati a Roma

Saranno interrogati nei primi giorni di questa settimana il giornalista 48enne e la sua compagna, docente di 52 anni, arrestati sabato nell’ambito di un’inchiesta della procura di Roma con le accuse di reati legati alla violenza sessuale su minori e alla diffusione e detenzione di materiale pedopornografico.

L’inchiesta

L’inchiesta ha preso avvio dalla denuncia presentata dal padre di una minorenne. L’uomo ha raccontato agli investigatori che la figlia, mentre si trovava a Treviso nell’abitazione della madre, sua ex compagna, avrebbe scoperto su un computer della donna alcune conversazioni private con un uomo con cui la stessa avrebbe intrattenuto una relazione. All’interno della chat, secondo quanto riferito nella denuncia, sarebbero stati scambiati messaggi e immagini a sfondo sessuale che ritraevano minori. Tra le fotografie segnalate vi sarebbero state anche immagini della stessa ragazza e di due suoi cuginetti, di 5 e 8 anni.