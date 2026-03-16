Giovani, il 20 e 21 marzo la XXVI edizione del Convegno nazionale di Cdo Opere Educative

Il 20 e 21 marzo 2026, presso il TH Hotel “Parchi del Garda” di Pacengo di Lazise (VR), circa 600 persone fra Gestori, Coordinatori didattici e insegnanti con incarichi di responsabilità delle scuole paritarie associate a CdO Opere Educative parteciperanno alla XXVI edizione del Convegno nazionale dell’associazione, il momento più atteso e partecipato dell’attività sociale dell’associazione.

“Educare insieme. Costruire nuove mappe”

Il tema di quest’anno “Educare insieme. Costruire nuove mappe” intende raccogliere le esortazioni che il Santo Padre, Leone XIV, ha voluto lanciare al mondo educativo, nella Lettera Apostolica “Disegnare nuove mappe di Speranza” dove ha richiamato le grandi sfide educative che il mondo giovanile, con le sue urgenti problematiche, pone quotidianamente a quanti vivono responsabilità educative dentro e fuori la scuola. Il convegno prendendo sul serio le sfide lanciate dal Santo Padre, nella scelta dei contenuti proposti, ha cercato di individuare possibili strade per costruire insieme ‘nuove mappe’.

Nella prima assemblea plenaria, S.E.R. mons. Alberto Torriani, Arcivescovo di Crotone-Santa Severina, riprenderà, a partire dall’esperienza personale di anni vissuti nel mondo della scuola, alcuni contenuti della Lettera apostolica.

Una riflessione sul compito della scuola oggi, a fronte dei molti cambiamenti in atto: la denatalità, le giovani famiglie e il loro bisogno di conciliazione vita-lavoro, la mancanza di luoghi di socialità sarà il tema che andranno ad approfondire Sara Mazzucchelli, Professore associato di Sociologia e membro Advisory Board Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica di Milano e Francesco Longo, Professore Associato del Dipartimento di Social and Political Sciences presso l’Università Bocconi.

Il dibattito

I tanti cambiamenti culturali della nostra epoca – che impongono al mondo della scuola una riflessione sull’approccio formativo ed educativo – vedrà compagni in un dibattito, moderato da Marco Ferrari, Vice presidente del Festival dell’innovazione scolastica e Preside del Liceo Malpighi di Bologna, uno dei licei appartenenti alla nostra rete, Roberto Ricci, Presidente INVALSI e Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione Sussidiarietà, per riflettere sul valore della valutazione della scuola e dei ragazzi e sulle competenze non cognitive, anche alla luce della prossima sperimentazione che verrà proposta alle scuole italiane. Il Convegno si chiuderà con una tavola rotonda, cui parteciperanno Ivana Barbacci, segretaria Generale della CISL Scuola, Daniele Sacco, direttore risorse umane e organizzazione della Mondadori e Francesco Seghezzi, presidente di ADAPT per portare alcune riflessioni sul tema del lavoro nella scuola riprendendo la Mostra presentata al Meeting di Rimini 2025 “Ogni uomo ha il suo lavoro” nell’intento di ridare valore all’importante ed insieme affascinante professione docente.

Workshop e tavoli di lavoro

Nel corso delle due giornate, sono previsti, inoltre, workshop e tavoli di lavoro che approfondiranno alcune tematiche di rilievo nella vita delle scuole paritarie: sostenibilità, comunicazione, fundraising, intelligenza artificiale, tutela minori, inclusione e da ultimo, riprendendo un recente Convegno promosso dalla nostra associazione nello scorso novembre, come dare fiducia ai giovani sia condizione e meta nell’educazione.