Camorra: truffe informatiche del clan Mazzarella, 16 misure cautelari

I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea, a carico di 16 persone ritenute vicine al clan Mazzarella. Sono gravemente indiziate di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informativi, detenzione abusiva di armi. Reati aggravati dalle finalità mafiose. Documentate truffe mediante attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito.