Migranti, naufragio a Lampedusa. Salvate 64 persone, disperso un bambino

Sessantaquattro migranti salvati e un bambino disperso. Questo è il bilancio dell’ultimo naufragio al largo di Lampedusa. La motovedetta della capitaneria di porto è entrata in azione sabato sera salvando delle persone a bordo di un’imbarcazione partita dalle coste libiche. I naufraghi sono stati fatti sbarcare sul molo Favaloro di Lampedusa. Fra loro ci sono 14 donne e 10 minori. Dopo le procedure di identificazione, sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola. La mamma del bimbo disperso, una donna della Sierra Leone, ha raccontato che il figlio è caduto in acqua poco prima che il barcone venisse salvato dalla guardia costiera. Le ricerche del piccolo continuano sia con le motovedette che con le unità aeree.

395 persone nell’hotspot di Lampedusa

Attualmente nell’hotspot di Lampedusa sono presenti “395 persone, prevalentemente provenienti da Somalia, Sudan e dall’Africa subsahariana. È in corso in questo momento il trasferimento di 250 migranti verso Porto Empedocle“, ha fatto sapere Cristina Palma, vicedirettore hotspot Cri Lampedusa.