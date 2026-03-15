Bergamo, scontro tra quattro auto: due morti

Due persone sono morte in un grave incidente stradale avvenuto intorno all’ora di pranzo sulla strada provinciale Rivoltana, all’altezza di un ristorante, nel territorio di Caravaggio, in provincia di Bergamo. Nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro veicoli e almeno 8 persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, con numerose ambulanze e due elicotteri, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.