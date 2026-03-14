Torino, 500 persone al corteo Pro Pal contro il ddl Romeo

La pioggia non ferma il corteo Pro Pal di Torino. Sabato pomeriggio circa 500 persone si sono radunate nel capoluogo piemontese, in piazza XVIII Dicembre, per dire ancora una volta no ai continui attacchi di Israele contro la popolazione palestinese della Striscia di Gaza e della Cisgiordania. La manifestazione è stata convocata anche per protestare contro il recente ddl Romeo, che impedirebbe a chi protesta di gridare “Palestina Libera” tacciando di antisemitismo chi lo fa, e contro il referendum sulla magistratura. Si tratta del raduno più grande da quelli che si sono tenuti lo scorso autunno in città.