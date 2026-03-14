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sabato 14 marzo 2026

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Auto in una scarpata nel Salernitano, morta coppia di giovani

Auto in una scarpata nel Salernitano, morta coppia di giovani
Auto recuperata da una scarpata (Foto d’archivio)
LaPresse
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Due giovani, un ragazzo del 1997 e una ragazza del 2001, hanno perso la vita nell’ambito di un incidente stradale avvenuto ieri sera in località Ripe Rosse, nel Comune di Montecorice, nel Cilentano (provincia di Salerno).

A causare il decesso dei due giovani sarebbe stato lo scontro con un altro veicolo, a seguito del quale l’auto sulla quale viaggiavano ha sfondato il guardrail, precipitando in una scarpata a picco sul mare. La dinamica dell’incidente è attualmente in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri di Agropoli, intervenuti sul posto.

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