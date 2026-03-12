Bologna, tiktoker denunciato per minacce di morte e richiami a retorica jihadista

La Polizia di Stato, tramite la Digos della Questura di Bologna e il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia Romagna, ha denunciato un cittadino maliano maggiorenne residente nella provincia di Bologna per il reato di istigazione a delinquere aggravata dall’uso di strumenti informatici. L’attività investigativa è nata dalla segnalazione di un utente di TikTok, che aveva evidenziato la presenza di video dal contenuto allarmante. L’indagato, seguito da oltre 100.000 follower, nei video esprimeva minacce contro un altro utente e istigava i propri follower a compiere azioni violente, con riferimenti a tematiche religiose estremiste e alla retorica jihadista. In uno dei video, prometteva il cosiddetto ‘paradiso con le 72 vergini‘ a chi avesse colpito un utente critico verso i matrimoni precoci.