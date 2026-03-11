Messina, accoltella e uccide l’ex compagna: il 67enne confessa dopo il fermo

Sabino Bonfiglio, 67anni, ha confessato l’omicidio dell’ex compagna agli agenti e ai magistrati di Messina. L’uomo ha accoltellato con dieci fendenti Daniela Zinnanti nella sua casa di via Lombardia a Messina. La donna è stata trovata dalla figlia. Secondo quanto hanno accertato gli inquirenti l’uomo sarebbe andato a casa della vittima per tentare una riconciliazione. I due erano separati già da diversi mesi. Bonfiglio era agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per reati contro la persona.

Trovato il coltello in un cassonetto

È stato trovato in un cassonetto vicino la casa della vittima il coltello con cui Sabino Bonfiglio ha ucciso Daniela Zinnati ieri sera a Messina. L’uomo, che è sottoposto a fermo di indiziato di delitto dopo aver confessato l’omicidio, avrebbe detto gli inquirenti dove ha abbandonato l’arma.